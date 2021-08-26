"Тренды меняются, ваше время прошло": Тиктокерша Аня Ищук предложила Долиной уйти на пенсию
Как отметила блогерша, о народной артистке РФ многие узнали якобы лишь после ссоры звезды эстрады с Валей Карнавал.
Фото © Instagram / anyaischuk / ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Тикток-блогер Аня Ищук в разговоре с изданием "Газета.ru" поддержала коллегу Валю Карнавал после выхода песни Ларисы Долиной "Мурашки по коже". В новом треке народная артистка спела строчку: "Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика", — отправив очередной привет Карнавал.
"Я очень уважаю взрослых, но, видимо, в этой сфере и в таком возрасте некоторым пора на пенсию. Тренды меняются каждый день, время берёт своё. Так критично высказываться, а потом ещё хайпиться на этом в свою пользу. Это и есть поколение, на которое нужно равняться?" — сказала Ищук.
По мнению тиктокерши, люди узнали о народной артистке РФ только благодаря её ссоре с Карнавал.
"Валя попыталась извиниться и загладить эту ситуацию. Мне кажется, это было главным шагом. На мой взгляд, многие узнали о Долиной только благодаря Карнавал. К сожалению, ваше время прошло, поэтому не стоит цепляться за то, что вы не понимаете и не признаёте", — заключила девушка.
Напомним, весной Лариса Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт тиктокерша Валя Карнавал. Народная артистка жёстко раскритиковала юную особу, указав, что она "ни в одну ноту не попала", и несколько раз порывалась покинуть студию, поскольку разговор с Валей показался "неинтересным и неприятным". Долину поддержал Иосиф Пригожин.
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