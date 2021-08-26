Талибы пообещали "не чинить препятствий" желающим покинуть Афганистан после 31 августа

Все желающие смогут беспрепятственно покинуть Афганистан и после вывода воинского контингента США из страны, представители радикального движения "Талибан"*, установившие контроль над аэропортом Кабула, не будут чинить препятствий. Об этом заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид.

"После того как США покинут Афганистан и аэропорт в частности, каждый сможет уехать из страны в обычном порядке: купить билет, получить необходимую визу, мы никому не будем чинить препятствий", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Сейчас талибы прорабатывают вопрос установления полного контроля над аэропортом Кабула, отметил Муджахид. Он также назвал происходящие в столице Афганистана события печальными. По его словам, в сложившейся ситуации виноват Вашингтон, открывавший огонь по гражданам и призывавший их уезжать из страны.

Ранее репортёр The New York Times сообщил о 40 погибших и 120 раненных при терактах в Кабуле. По данным журналиста, работающего в афганской столице, 60% пострадавших в результате взрывов находятся в критическом состоянии.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.