Талибы пообещали "не чинить препятствий" желающим покинуть Афганистан после 31 августа
По словам представителя радикалов, в сложившейся ситуации виноват Вашингтон, который открывал огонь по гражданам и призывал их уехать из страны.
Фото © ТАСС / AP / Rahmat Gul
Все желающие смогут беспрепятственно покинуть Афганистан и после вывода воинского контингента США из страны, представители радикального движения "Талибан"*, установившие контроль над аэропортом Кабула, не будут чинить препятствий. Об этом заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид.
"После того как США покинут Афганистан и аэропорт в частности, каждый сможет уехать из страны в обычном порядке: купить билет, получить необходимую визу, мы никому не будем чинить препятствий", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Сейчас талибы прорабатывают вопрос установления полного контроля над аэропортом Кабула, отметил Муджахид. Он также назвал происходящие в столице Афганистана события печальными. По его словам, в сложившейся ситуации виноват Вашингтон, открывавший огонь по гражданам и призывавший их уезжать из страны.
Ранее репортёр The New York Times сообщил о 40 погибших и 120 раненных при терактах в Кабуле. По данным журналиста, работающего в афганской столице, 60% пострадавших в результате взрывов находятся в критическом состоянии.
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу взорвал террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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