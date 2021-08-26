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В США призвали Киев перестать добиваться санкций по "Северному потоку – 2"

Американский экс-посол Пайпер предложил Украине узнать у российской стороны, собирается ли она использовать трубопровод против Незалежной.

26 августа, 18:20
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/media-info/images/connecting-pipe-sections-above-water-800/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

Украине следует перестать требовать введения ограничительных мер против европейских компаний, чтобы заблокировать газопровод "Северный поток – 2", заявил бывший посол Соединённых Штатов в Киеве Ставен Пайпер в колонке для портала Kyiv Post.

"Киев не должен добиваться раскола, который подорвёт единство США и Евросоюза в вопросе поддержки Украины и санкций против России", — указал бывший дипломат.

Пайпер отметил, что Украина является главным проигравшим от запуска трубопровода. Он напомнил, что лидер Соединённых Штатов Джо Байден также выступает против реализации проекта "Северный поток – 2", но не рискует из-за него отношениями с союзниками и не вводит санкции против компаний из Европы.

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Пайпер посоветовал президенту Незалежной Владимиру Зеленскому не требовать введения ограничений против трубопровода. Вместо этого он предложил политику узнать у России, будет ли Москва использовать проект против Киева.

"Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева", — констатировал экс-дипломат.

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Напомним, на Украине заявили о необходимости транзита российского газа ещё минимум 13 лет. Для предоставления гарантий продления контракта с "Газпромом" Незалежная ведёт переговоры с правительствами США и Германии.

Ранее Лайф сообщал, что компания Nord Stream 2 проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован. Лайф уже писал, как произошедшее прокомментировали в Кремле. При этом Украина предложила свои услуги по управлению "Северным потоком – 2".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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