В США призвали Киев перестать добиваться санкций по "Северному потоку – 2"
Американский экс-посол Пайпер предложил Украине узнать у российской стороны, собирается ли она использовать трубопровод против Незалежной.
Фото © Nord-stream2.com
Украине следует перестать требовать введения ограничительных мер против европейских компаний, чтобы заблокировать газопровод "Северный поток – 2", заявил бывший посол Соединённых Штатов в Киеве Ставен Пайпер в колонке для портала Kyiv Post.
"Киев не должен добиваться раскола, который подорвёт единство США и Евросоюза в вопросе поддержки Украины и санкций против России", — указал бывший дипломат.
Пайпер отметил, что Украина является главным проигравшим от запуска трубопровода. Он напомнил, что лидер Соединённых Штатов Джо Байден также выступает против реализации проекта "Северный поток – 2", но не рискует из-за него отношениями с союзниками и не вводит санкции против компаний из Европы.
"Мне нужна твоя одежда, твоя обувь и твой мотоцикл": Как "Газпром" обойдёт требования незалежных операторов поделиться газом
Пайпер посоветовал президенту Незалежной Владимиру Зеленскому не требовать введения ограничений против трубопровода. Вместо этого он предложил политику узнать у России, будет ли Москва использовать проект против Киева.
"Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева", — констатировал экс-дипломат.
Напомним, на Украине заявили о необходимости транзита российского газа ещё минимум 13 лет. Для предоставления гарантий продления контракта с "Газпромом" Незалежная ведёт переговоры с правительствами США и Германии.
Ранее Лайф сообщал, что компания Nord Stream 2 проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован. Лайф уже писал, как произошедшее прокомментировали в Кремле. При этом Украина предложила свои услуги по управлению "Северным потоком – 2".
"Жизнь расставит точки над "i": В Союзе нефтяников не увидели проблем для работы "Северного потока – 2" из-за решения суда ФРГ
Лента новостей
"Тренды меняются, ваше время прошло": Тиктокерша Аня Ищук предложила Долиной уйти на пенсию
сегодня в 18:14
Талибы пообещали "не чинить препятствий" желающим покинуть Афганистан после 31 августа
сегодня в 17:56
Забытая камера и сбежавший сосед: Падчерица подозреваемого в убийстве тюменской девочки объяснила, почему не верит следствию
сегодня в 17:54
Комментариев: 0