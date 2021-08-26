В США призвали Киев перестать добиваться санкций по "Северному потоку – 2"

Украине следует перестать требовать введения ограничительных мер против европейских компаний, чтобы заблокировать газопровод "Северный поток – 2", заявил бывший посол Соединённых Штатов в Киеве Ставен Пайпер в колонке для портала Kyiv Post.

"Киев не должен добиваться раскола, который подорвёт единство США и Евросоюза в вопросе поддержки Украины и санкций против России", — указал бывший дипломат.

Пайпер отметил, что Украина является главным проигравшим от запуска трубопровода. Он напомнил, что лидер Соединённых Штатов Джо Байден также выступает против реализации проекта "Северный поток – 2", но не рискует из-за него отношениями с союзниками и не вводит санкции против компаний из Европы.

Пайпер посоветовал президенту Незалежной Владимиру Зеленскому не требовать введения ограничений против трубопровода. Вместо этого он предложил политику узнать у России, будет ли Москва использовать проект против Киева.

"Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева", — констатировал экс-дипломат.