"Мне нужна твоя одежда, твоя обувь и твой мотоцикл": Как "Газпром" обойдёт требования незалежных операторов поделиться газом Политолог Александр Роджерс — о том, почему главе "Газпрома" придётся сохранять скорбное выражение лица в ответ на претензии Киева и США к "Северному потоку – 2". 26 августа, 16:56 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Оператор ГТС Украины предложил "Газпрому" передать ему управление над "Северным потоком – 2". С таким заманчивым предложением выступил руководитель этой компании Сергей Макогон. "Мне нужна твоя одежда, твоя обувь и твой мотоцикл". Но Шварценеггер хотя бы играл киборга из будущего, который обладал возможностью всё это отобрать силой. Макогон может только конфетку у младенца отобрать — максимум. Макогон, отдай мне в управление свой дом, свою машину и все свои деньги! Претензия примерно такого же уровня адекватности.

Бесконечное "Дайте! Дайте! Дайте!" Вот почему никто из них никогда не задаёт себе простейший вопрос: "А с какой стати?" Есть акционерная компания "Газпром", которая, как говорят англичане, "белонг ту итс респектфул овнерс", принадлежит её уважаемым акционерам. Есть отдельная компания Nord Stream AG, также принадлежащая акционерам. Эти люди и организации деньги платили за акции, инвестировали, брали на себя риски и хотят получать дивиденды. И тут вылезает какой-то Тарас (даже если он Сэргий) и говорит: "Отдайте это мне, мне надо". Совсем плохой.

Если Украина или кто-то из её чиновников хотят получать прибыли от деятельности "Газпрома", нет проблем. Вы всегда можете купить акции "Газпрома", они находятся в свободной продаже (сейчас чуть дороже 294 рублей за штуку). Как говорилось в старом анекдоте: "Боже! Пошли мне наконец выигрыш в лотерею!" — в ответ бог: "Мужик, ты хоть раз купи лотерейный билет".

Украинская национальная идея — это бесконечная жажда халявы. У них это даже в гимне отображено: "Сгинут наши вороженьки" — сами по себе, без участия самих украинцев, и "запануем" — аналогично, ничего для этого не делая. Собственно, такая халява случилась ровно один раз, когда на Украину свалилась "незалежность" вкупе со всем советским наследием. И с тех пор уже тридцать лет они это наследие непрерывно проедают, не создавая ничего нового (и даже толком не ремонтируя старое).

А дальше уже тридцать лет бесконечные надежды на "нам дадут". Мы войдём в ЕС — и нам построят заводы. Мы присоединимся к НАТО — и за нас будут воевать. Мы отдадим суверенитет — и нам искоренят коррупцию. И так далее. Чисто паразитарное мышление. Если вы хотите понять отличие России от Незалежной, то как раз в этом. У России всегда "на Бога надейся, а сам не плошай", а Незалежная будет сидеть в ожидании манны небесной до скончания веков. Ну, максимум покрасит что-нибудь в жёлто-голубой цвет.

И вторая новость о том, что "Газпром" проиграл суд, в котором предлагал отменить действие на "Северный поток – 2" так называемого Третьего энергопакета ЕС. И теперь, если апелляционный суд не решит иначе, то не сможет монопольно качать по этому газопроводу больше 50% от максимальной пропускной способности.

Считать это перемогой могут только самые недалёкие русофобы. Во-первых, потому что аналогичные ограничения на других газопроводах уже давно научились обходить, когда тот же газ формально покупает другое юридическое лицо и качает вторую половину без особых проблем. Во-вторых, потому что цена газа на хабе TTF в Нидерландах выросла уже до 546 долларов за тысячу кубометров. И "Газпром", который год назад продавал такой же газ по 126 долларов, мягко говоря, не огорчится, если объёмы поставок и дальше будут небольшими.

Потому что продавать в два раза меньше по цене в четыре раза дороже — это прекрасно! И надо понимать, что цена на газ в Европе продолжит расти. И есть прямая и понятная корреляция, что чем ближе к зиме, тем цена будет становиться выше. Так что самое сложное сейчас для Миллера — это пытаться сохранять скорбное и озабоченное выражение лица.

Авторы Александр Роджерс