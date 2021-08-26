"Малыш всё ещё мечтает доплыть до доллара": Что пишут соцсети о парне, решившем срубить денег за обложку альбома Nirvana Публицист Мария Дегтерева — о том, почему обижаться стало трендом и как пригодилась сексуальная эксплуатация. 26 августа, 19:59 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Samir Hussein

Всё началось не то с эротическо-фантазийной акции me too, не то ещё раньше, но факт остаётся фактом: оскорблённые чувства и травмы детства не только стали трендом, но и прочно вошли в каждодневную новостную повестку в качестве инфоповода.

Сегодня, кажется, новость превзошла все предыдущие: мальчик со всемирно известного альбома "Нирваны" подал в суд на группу за сексуальную эксплуатацию. Да, того самого альбома, где ребёнок купается в воде, — всякий его видел и помнит, полагаю. Спенсер Элден, "жертва", убеждён, что к нему применили чуть ли не насилие, использовав фото, за которое, к слову, его родители получили гонорар.

Мне кажется, подобные новости комментировать — только портить. На обложке альбома Strange Days группы The Doors, выпущенного в 1967 году, например, изображён в том числе и ребёнок. И есть вариант, что он дожил до этих светлых дней. Наследникам музыкантов — изготовиться! Да и у The Beatles дела не очень. У каждой, почитай, третьей группы может выискаться обиженный и эксплуатируемый.

Если серьёзно, можно сказать со всей уверенностью: настала эпоха ресентимента. Время обиженных. Ведь в чём сила любых публичных обвинений — в абстрактных домогательствах, в сексуальной эксплуатации, в детских травмах? А попросту в том, что в 99% случаев доказать что-либо невозможно по той причине, что прошло слишком много времени.

А в медийном пространстве "жертва" (я сознательно ставлю кавычки) давно превратилась в героя. Стоит публично пожаловаться и в красках описать свои страдания — общественное мнение тут же на твоей стороне. То есть эти самые страдания встали в центре проблематики, заменили собой судебные процессы и в целом легли в основу общественного одобрения. Мы живём в мире победивших жертв.

И дело даже не в бесконечных историях о домогательствах — я ежедневно читаю в соцсетях тексты о детских травмах. Сидит взрослый человек, скоро на пенсию, и на полном серьёзе рассказывает, как мама в детстве не дала шоколадку, поэтому он теперь "не в потоке", "не в ресурсе" и вообще ему требуется длительная психотерапия. Но самое потрясающее, что сопровождается весь этот стыдный цирк гулом одобрения.

Как-то незаметно произошла тотальная инфантилизация: мои ровесники и люди старше (а то и сильно старше) почти полностью отказались от ответственности за собственную жизнь, переложив её на внешние обстоятельства.

И вот дожили до того, что человек, получивший мировую славу за один фотоснимок, публично объявляет себя жертвой и требует компенсации. В российских соцсетях пока, конечно, больше смеются, а американца скорее осуждают: "А почему не на родителей своих… Или с них столько не стрясти?" — пишет пользователь. "Малыш всё ещё мечтает доплыть до доллара", — остроумно отмечает другой.







Но я помню, как приходили все тренды на мою Родину. Сначала смеялись, потом негодовали, потом привыкли, а потом стали продавать двухнедельные курсы по психологии в промышленных количествах: ведь каждый второй сделался жертвой чего-либо, профильные медики просто не справляются.

С нетерпением жду, когда в суд обратится правнучка Алёнки с обложки шоколада. По поводу причинения глубоких нравственных страданий! Недоработанными остались "Спокойной ночи, малыши" и журнал "Ералаш". Предвкушаю, перебирая ногами от нетерпения.

Авторы Мария Дегтерева