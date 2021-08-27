В России за последние сутки выявили 19,5 тысячи случаев ковида

В России за минувшие сутки зафиксировано 19 509 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Наибольшее число заражённых было выявлено в Москве. Там со вчерашнего дня CoViD-19 подтвердился у 1509 человек. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (1395) и Московская область (786). При этом выздоровело за те же сутки 19 217 человек, отметили в штабе. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев ковида в России достигло 6 844 049.