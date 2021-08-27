В России за последние сутки выявили 19,5 тысячи случаев ковида
При этом выздоровели и выписались из больниц почти столько же пациентов.
Фото © ТАСС / Киселёв Максим
В России за минувшие сутки зафиксировано 19 509 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.
Наибольшее число заражённых было выявлено в Москве. Там со вчерашнего дня CoViD-19 подтвердился у 1509 человек. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (1395) и Московская область (786). При этом выздоровело за те же сутки 19 217 человек, отметили в штабе. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев ковида в России достигло 6 844 049.
Ранее Лайф сообщал, что с сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Кроме того, увеличивается частота выполнения рейсов в Египет, Венгрию, Таджикистан, Киргизию и на Кипр.
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