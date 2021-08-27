Востоковед заявил об "антиамериканском характере" теракта в аэропорту Кабула

Взрыв в аэропорту Кабула носил антиамериканский характер, но, несмотря на гибель военных США (13 человек), на политике Вашингтона по выводу войск это не скажется. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.

"В данном случае антиамериканский характер этого теракта совершенно определён. Этот акт масштабный, и никто этого отрицать не будет, и такого рода масштабные события, происходящие с американцами, всегда имеет внутриполитические последствия, потому что США очень серьёзно относятся к гибели своих военнослужащих", — сказал он.

При этом востоковед пояснил, что на стратегию США трагедия не повлияет, они всё равно продолжат выводить свои войска. Ситуация в Афганистане в перспективе станет сложнее. Потому что американцы изначально договорились, что спокойно уйдут, но дальше те соглашения стали плохо реализуемы, потому что радикалы в "Талибане"* не заинтересованы, чтобы Америка ушла с поднятым флагом.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.