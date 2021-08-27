Суд признал геноцидом преступления нацистов в Псковской области

Областной суд Пскова признал зверства нацистов, которые происходили на территории региона во время Великой Отечественной войны, военными преступлениями и геноцидом национальных и этнических групп.

"Признать установленными военные преступления, совершённые во время ВОВ на оккупированных с июля 1941-го по август 1944 года территориях Псковской и Великолукской областей в отношении преднамеренно уничтоженных более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, а также в отношении более 192 тысяч граждан СССР, насильственно угнанных на принудительные работы в страны Балтики, военными преступлениями, преступлениями против человечества", — говорится в решении.

Данное дело было возбуждено в связи с обнаружением в районе деревень Моглино и Глоты Псковской области массового захоронения мирных жителей и военнопленных времён ВОВ. По имеющимся сведениям, в районе деревни Моглино с 1941 по 1944 год действовал лагерь смерти, за это время там погибло порядка трёх тысяч мирных граждан. Найти место погребения жертв фашистов поисковикам удалось после рассекречивания части документов областного Управления ФСБ.