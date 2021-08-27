Росавиация ведёт переговоры по увеличению числа рейсов в Египет
Из Москвы на курорт могут запустить полёты "Аэрофлота" и S7, из регионов — "Уральские авиалинии", Azur air, Nordwind, "Икар", Red Wings, S7, "Ямал".
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Росавиация предлагает увеличить количество регулярных полётов в Египет и запустить чартерные рейсы в курортные города страны из Москвы и других регионов России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
"Агентством проводится работа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по внесению предложений в оперативный штаб об увеличении количества регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта", — говорится в тексте сообщения.
В Росавиации отмечают, что из Москвы на египетские курорты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду запустят полёты "Аэрофлота" и S7, авиакомпания "Россия" увеличит частоту рейсов. Из регионов будут летать "Уральские авиалинии", Azur air, Nordwind, "Икар", Red Wings, S7, "Ямал".
Ранее россиянам рассказали, ждать ли удешевления авиабилетов осенью. По мнению эксперта, это вполне реально для некоторых направлений. А вот, к примеру, в случае с Египтом снижения цен ждать не стоит.
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