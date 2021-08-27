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Росавиация ведёт переговоры по увеличению числа рейсов в Египет

Из Москвы на курорт могут запустить полёты "Аэрофлота" и S7, из регионов — "Уральские авиалинии", Azur air, Nordwind, "Икар", Red Wings, S7, "Ямал".

27 августа, 09:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Росавиация предлагает увеличить количество регулярных полётов в Египет и запустить чартерные рейсы в курортные города страны из Москвы и других регионов России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

"Агентством проводится работа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по внесению предложений в оперативный штаб об увеличении количества регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта", — говорится в тексте сообщения.

В Росавиации отмечают, что из Москвы на египетские курорты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду запустят полёты "Аэрофлота" и S7, авиакомпания "Россия" увеличит частоту рейсов. Из регионов будут летать "Уральские авиалинии", Azur air, Nordwind, "Икар", Red Wings, S7, "Ямал".

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Ранее россиянам рассказали, ждать ли удешевления авиабилетов осенью. По мнению эксперта, это вполне реально для некоторых направлений. А вот, к примеру, в случае с Египтом снижения цен ждать не стоит.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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