Росавиация ведёт переговоры по увеличению числа рейсов в Египет

Росавиация предлагает увеличить количество регулярных полётов в Египет и запустить чартерные рейсы в курортные города страны из Москвы и других регионов России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

"Агентством проводится работа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по внесению предложений в оперативный штаб об увеличении количества регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта", — говорится в тексте сообщения.

В Росавиации отмечают, что из Москвы на египетские курорты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду запустят полёты "Аэрофлота" и S7, авиакомпания "Россия" увеличит частоту рейсов. Из регионов будут летать "Уральские авиалинии", Azur air, Nordwind, "Икар", Red Wings, S7, "Ямал".