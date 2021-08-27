Убийцу школьницы в Тюмени заподозрили в расправе над ещё одной девочкой

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной уволился из полиции через непродолжительное время после насильственной смерти 12-летнего ребёнка в Нягане (ХМАО) десять лет назад. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Бережной уволился с должности помощника участкового в Нягане через пять дней после того, как в городе обнаружили тело 12-летней девочки в 2011 году. И дело до сих пор не раскрыто", — рассказал собеседник портала.

Теперь задержанного проверяют на причастность к страшному преступлению. На теле 12-летней погибшей в 2011 году были обнаружены следы биологической жидкости. Правоохранители запросили образцы ДНК Бережного, чтобы сравнить их.