Убийцу школьницы в Тюмени заподозрили в расправе над ещё одной девочкой
Она погибла в 2011 году в Нягане, где Бережной работал помощником участкового. Преступление до сих пор не раскрыто.
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Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной уволился из полиции через непродолжительное время после насильственной смерти 12-летнего ребёнка в Нягане (ХМАО) десять лет назад. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Бережной уволился с должности помощника участкового в Нягане через пять дней после того, как в городе обнаружили тело 12-летней девочки в 2011 году. И дело до сих пор не раскрыто", — рассказал собеседник портала.
Теперь задержанного проверяют на причастность к страшному преступлению. На теле 12-летней погибшей в 2011 году были обнаружены следы биологической жидкости. Правоохранители запросили образцы ДНК Бережного, чтобы сравнить их.
Лайф ранее сообщал, что мужчина раньше работал в Нягане помощником участкового и вместе с женой открыл домашний детский сад "Маленький гном" для детей ясельного возраста. В 2012 году работу садика приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В отношении жены Бережного была составлена административка. В 2014-м ИП было ликвидировано. В последнее время Бережной работал мастером в Тюмени на мебельной фабрике ИП Петелиной.
Напомним, история исчезновения восьмилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент убийства он мог быть пьян.
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