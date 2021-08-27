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Убийцу школьницы в Тюмени заподозрили в расправе над ещё одной девочкой

Она погибла в 2011 году в Нягане, где Бережной работал помощником участкового. Преступление до сих пор не раскрыто.

27 августа, 09:04
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной уволился из полиции через непродолжительное время после насильственной смерти 12-летнего ребёнка в Нягане (ХМАО) десять лет назад. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Бережной уволился с должности помощника участкового в Нягане через пять дней после того, как в городе обнаружили тело 12-летней девочки в 2011 году. И дело до сих пор не раскрыто", — рассказал собеседник портала.

Теперь задержанного проверяют на причастность к страшному преступлению. На теле 12-летней погибшей в 2011 году были обнаружены следы биологической жидкости. Правоохранители запросили образцы ДНК Бережного, чтобы сравнить их.

Лайф ранее сообщал, что мужчина раньше работал в Нягане помощником участкового и вместе с женой открыл домашний детский сад "Маленький гном" для детей ясельного возраста. В 2012 году работу садика приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В отношении жены Бережного была составлена административка. В 2014-м ИП было ликвидировано. В последнее время Бережной работал мастером в Тюмени на мебельной фабрике ИП Петелиной.

Убийцу девочки в Тюмени могла выдать одна маленькая деталь на авто

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Напомним, история исчезновения восьмилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент убийства он мог быть пьян.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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