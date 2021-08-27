Привитым "Спутником V" россиянам разрешили въезд на Пхукет без карантина

Таиланд разрешил российским туристам, привитым отечественной вакциной от коронавируса "Спутник V", въезжать на остров Пхукет без карантина. Об этом сообщает Генеральное консульство РФ на острове.

"Властями Таиланда принято решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина", — говорится на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Для въезда на территорию страны в рамках указанных программ российским туристам необходимо оформить разрешение в посольстве страны. Подавать документы на его получение можно уже с 27 августа.