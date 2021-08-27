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Привитым "Спутником V" россиянам разрешили въезд на Пхукет без карантина

Чтобы посетить курорт, путешественникам необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве страны.

27 августа, 08:49
<p>Фото © ТАСС / DPA / Alexandra Schuler</p>

Фото © ТАСС / DPA / Alexandra Schuler

Таиланд разрешил российским туристам, привитым отечественной вакциной от коронавируса "Спутник V", въезжать на остров Пхукет без карантина. Об этом сообщает Генеральное консульство РФ на острове.

"Властями Таиланда принято решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина", — говорится на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Для въезда на территорию страны в рамках указанных программ российским туристам необходимо оформить разрешение в посольстве страны. Подавать документы на его получение можно уже с 27 августа.

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Ранее Лайф писал, что остров Пхукет официально открылся 1 июля для вакцинированных граждан королевства и иностранных гостей. Это первая территория азиатской страны, начавшая принимать зарубежных туристов без карантина. Однако тогда россияне в список не попали.

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Учёные подтвердили, что сила антител растёт после вакцинации "Спутником V"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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