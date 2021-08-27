В Подмосковье вынесли приговор матери девочки-маугли, отзывавшейся на "кис-кис"

В Подмосковье вынесли приговор матери девочек-маугли, которых весной этого года случайно обнаружили полицейские. Талдомский районный суд назначил женщине 3 года и 1 месяц общего режима, что на девять месяцев меньше, чем запрашивало гособвинение.

Выступая с последним словом, горе-мать признала вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. При этом в истязании детей женщина не созналась, сославшись на то, что якобы никогда не позволяла себе физического давления в отношении девочек.