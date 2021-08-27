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В Подмосковье вынесли приговор матери девочки-маугли, отзывавшейся на "кис-кис"

Женщина признала вину в неисполнении родительских обязанностей, но отвергла обвинения в истязании своих детей.

27 августа, 08:53
<p>Фото © <a href="https://t.me/breakingmash/24314" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Фото © Mash

В Подмосковье вынесли приговор матери девочек-маугли, которых весной этого года случайно обнаружили полицейские. Талдомский районный суд назначил женщине 3 года и 1 месяц общего режима, что на девять месяцев меньше, чем запрашивало гособвинение.

Выступая с последним словом, горе-мать признала вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. При этом в истязании детей женщина не созналась, сославшись на то, что якобы никогда не позволяла себе физического давления в отношении девочек.

Пропагандировала фашизм: в отношении матери девочек-маугли из Подмосковья завели дело о возбуждении ненависти

Пропагандировала фашизм: в отношении матери девочек-маугли из Подмосковья завели дело о возбуждении ненависти

Напомним, двух девочек-маугли 6 и 12 лет случайно обнаружили полицейские, когда на улице погнались за подозрительным мужчиной. Оказалось, что младший ребёнок не умеет ходить и отзывается на "кис-кис". Старшая же девочка не помнит, когда в последний раз была в школе. В доме их горе-матери не оказалось ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены.

"Я не била, не кричала": Мать девочек-маугли из Подмосковья заявила, что за детьми не уследил её сожитель

"Я не била, не кричала": Мать девочек-маугли из Подмосковья заявила, что за детьми не уследил её сожитель

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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