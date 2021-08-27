"Я не била, не кричала": Мать девочек-маугли из Подмосковья заявила, что за детьми не уследил её сожитель
Вину в истязании женщина не признала, отметив, что никакого физического давления в семье не было.
Мать девочек-маугли из Подмосковья рассказала, что за детьми не уследил её сожитель. Видео © LIFE
Талдомский районный суд Подмосковья сегодня выносит приговор матери двух девочек-маугли, которых ранее обнаружили полицейские. В беседе с Лайфом женщина рассказала, что уход за шестилетней девочкой, состояние которой привлекло внимание общественности и правоохранителей, лежал на плечах сожителя.
"То, что в таком грязном состоянии ребёнок содержался в последнее время, — ну... это Александр. Он и за сантехникой не следил, и за ребёнком перестал следить, отговариваясь тем, что он плохо себя чувствует", — рассказала мама девочек.
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Женщина полностью признала вину по статье о неисполнении родительских обязанностей, однако в истязании детей не созналась. По её словам, никакого физического давления в отношении девочек она себе не позволяла и время от времени сама ухаживала и кормила их.
Напомним, двух девочек-маугли 6 и 12 лет случайно обнаружили полицейские. Оказалось, что младший ребёнок не умеет ходить и отзывается на "кис-кис". Старшая же девочка не помнит, когда в последний раз была в школе. В доме их горе-матери не оказалось ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены. Дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
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