Убийцу 8-летней девочки в Тюмени привезли в суд

На опубликованных кадрах видно, что служебная машина подъезжает к зданию суда, ей вслед что-то кричит разгневанная толпа. Перед доставкой подозреваемого к Ленинскому районному суду, где будет проходить процесс, дополнительно направили силовиков. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Тюменского областного суда, процесс по избранию меры пресечения состоится сегодня в 14:15.

Напомним, история исчезновения восьмилетней школьницы в Тюмени потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, а 25 августа был задержан предполагаемый убийца, который позже признался в содеянном: будучи под действием алкоголя и наркотиков, он заманил девочку в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Несколько дней тело ребёнка хранилось в холодильнике, после чего убийца вынес его к озеру.