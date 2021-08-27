В Италии госпитализирован 84-летний Сильвио Берлускони
Это уже не первый раз за год, когда политик вынужден обращаться за помощью к врачам.
Фото © ТАСС / ZUMA
Бывший премьер-министр Италии — 84-летний Сильвио Берлускони — был госпитализирован в Милане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в партии политика "Вперёд, Италия".
Причины обращения Берлускони к врачам не называются.
Итальянский политик уже не первый раз попадает в больницу в этом году. Так, в январе причиной госпитализации стала сердечная аритмия, в марте сообщалось просто о неких проблемах со здоровьем. А в прошлом году 84-летний Берлускони перенёс коронавирус.
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