Талибы предложили Турции взять на себя управление аэропортом Кабула

Представители "Талибана"* предложили Турции организовать гражданское управление аэропортом Кабула. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции. Мероприятие транслировал ряд телеканалов, в частности – NTV.

"Талибы предложили заниматься управлением аэропортом Кабула. Кому предложили? Нам. Они сказали, что за безопасность будут отвечать сами, а управление чтобы осуществляли мы. Но мы пока решения по этой теме не приняли", — объяснил Эрдоган.

В настоящее время существует неопределённость в обеспечении безопасности на территории аэропорта. В случае контроля над объектом турки не смогут объяснить теракты, которые могут произойти здесь. Поэтому нужны определённые условия. Эрдоган назвал приоритетом Анкары эвакуацию турецких военных и гражданских. Он отдельно отметил, что Турции никто не может указывать или разрешать, с кем контактировать, в том числе и с "Талибаном".

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.