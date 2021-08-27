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Талибы предложили Турции взять на себя управление аэропортом Кабула

Пока нет речи о каком-либо конкретном решении, поскольку степень безопасности там крайне неопределённа.

27 августа, 09:13
<p>Фото © ТАСС / АР / Jafar Khan</p>

Фото © ТАСС / АР / Jafar Khan

Представители "Талибана"* предложили Турции организовать гражданское управление аэропортом Кабула. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции. Мероприятие транслировал ряд телеканалов, в частности – NTV.

"Талибы предложили заниматься управлением аэропортом Кабула. Кому предложили? Нам. Они сказали, что за безопасность будут отвечать сами, а управление чтобы осуществляли мы. Но мы пока решения по этой теме не приняли", — объяснил Эрдоган.

В настоящее время существует неопределённость в обеспечении безопасности на территории аэропорта. В случае контроля над объектом турки не смогут объяснить теракты, которые могут произойти здесь. Поэтому нужны определённые условия. Эрдоган назвал приоритетом Анкары эвакуацию турецких военных и гражданских. Он отдельно отметил, что Турции никто не может указывать или разрешать, с кем контактировать, в том числе и с "Талибаном".

Число жертв теракта у аэропорта Кабула превысило 100 человек

Число жертв теракта у аэропорта Кабула превысило 100 человек

Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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