Талибы предложили Турции взять на себя управление аэропортом Кабула
Пока нет речи о каком-либо конкретном решении, поскольку степень безопасности там крайне неопределённа.
Фото © ТАСС / АР / Jafar Khan
Представители "Талибана"* предложили Турции организовать гражданское управление аэропортом Кабула. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции. Мероприятие транслировал ряд телеканалов, в частности – NTV.
"Талибы предложили заниматься управлением аэропортом Кабула. Кому предложили? Нам. Они сказали, что за безопасность будут отвечать сами, а управление чтобы осуществляли мы. Но мы пока решения по этой теме не приняли", — объяснил Эрдоган.
В настоящее время существует неопределённость в обеспечении безопасности на территории аэропорта. В случае контроля над объектом турки не смогут объяснить теракты, которые могут произойти здесь. Поэтому нужны определённые условия. Эрдоган назвал приоритетом Анкары эвакуацию турецких военных и гражданских. Он отдельно отметил, что Турции никто не может указывать или разрешать, с кем контактировать, в том числе и с "Талибаном".
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0