Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане выросло до девяти

Количество погибших в ходе пожара и последовавших затем взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана выросло до девяти человек. Ранее речь шла лишь о пяти погибших военнослужащих.

"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего девять человек, в том числе сотрудники МЧС Казахстана, воинской части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших устанавливаются", — информирует пресс-служба МЧС Казахстана.