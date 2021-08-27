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Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане выросло до девяти

Около сотни человек ранены, власти эвакуировали жителей близлежащих территорий в места временного размещения.

27 августа, 09:35

Фото © Shutterstock

Количество погибших в ходе пожара и последовавших затем взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана выросло до девяти человек. Ранее речь шла лишь о пяти погибших военнослужащих.

"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего девять человек, в том числе сотрудники МЧС Казахстана, воинской части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших устанавливаются", — информирует пресс-служба МЧС Казахстана.

Глава Минобороны Казахстана готов подать в отставку из-за пожара на военном складе

Глава Минобороны Казахстана готов подать в отставку из-за пожара на военном складе

Ранее Лайф сообщал, что в результате пожара и взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане пострадали десятки человек. Первоначально говорилось о 66 получивших травмы, затем их число выросло до 90. Для эвакуированных с места происшествия людей выделено четыреста мест в местных школах, ещё тысячу подготовили в резерв. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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