В Госдуме проведут заседание по вопросу назначения Поклонской послом в Кабо-Верде
Сама она заявила журналистам, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока считает преждевременным.
Фото © Facebook.com / Наталья Поклонская
Комитет Госдумы по международным делам, заместителем председателя которого является Наталья Поклонская, в ближайшее время проведёт заседание по вопросу её назначения послом в Республике Кабо-Верде. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на первого замглавы комитета Дмитрия Новикова.
"Могу сказать, что в ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по этому вопросу", — отметил парламентарий.
О том, что Наталья Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса к северо-западу от Африки, стало известно в пятницу. Сама Поклонская заявила журналистам, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока считает преждевременным.
Напомним, что в конце мая депутат Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. По словам парламентария, ради нового места ей даже пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Поклонская поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе.
С мая 2014 по октябрь 2016 года Наталья Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым, а затем была избрана депутатом Госдумы VII созыва. С 2019 года она является членом думского Комитета по международным делам.
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