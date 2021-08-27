В Госдуме проведут заседание по вопросу назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

Комитет Госдумы по международным делам, заместителем председателя которого является Наталья Поклонская, в ближайшее время проведёт заседание по вопросу её назначения послом в Республике Кабо-Верде. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на первого замглавы комитета Дмитрия Новикова.

"Могу сказать, что в ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по этому вопросу", — отметил парламентарий.

О том, что Наталья Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса к северо-западу от Африки, стало известно в пятницу. Сама Поклонская заявила журналистам, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока считает преждевременным.

Напомним, что в конце мая депутат Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. По словам парламентария, ради нового места ей даже пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Поклонская поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе.