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В Госдуме проведут заседание по вопросу назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

Сама она заявила журналистам, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока считает преждевременным.

27 августа, 09:34
<p>Фото © Facebook.com / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=760603597746790&set=a.124151841391972" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Наталья Поклонская</a></p>

Фото © Facebook.com / Наталья Поклонская

Комитет Госдумы по международным делам, заместителем председателя которого является Наталья Поклонская, в ближайшее время проведёт заседание по вопросу её назначения послом в Республике Кабо-Верде. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на первого замглавы комитета Дмитрия Новикова.

"Могу сказать, что в ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по этому вопросу", — отметил парламентарий.

О том, что Наталья Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса к северо-западу от Африки, стало известно в пятницу. Сама Поклонская заявила журналистам, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока считает преждевременным.

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Напомним, что в конце мая депутат Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. По словам парламентария, ради нового места ей даже пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Поклонская поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе.

С мая 2014 по октябрь 2016 года Наталья Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым, а затем была избрана депутатом Госдумы VII созыва. С 2019 года она является членом думского Комитета по международным делам.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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