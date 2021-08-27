В Москве муниципальные депутаты устроили драку из-за места в очереди

В Москве муниципальные депутаты устроили драку, не поделив место в очереди. Видео © Соцсети

В Москве депутаты районной управы подрались, не поделив место в очереди. Как сообщил Лайфу источник, в потасовке принимали участие депутат от партии "Яблоко" Фридрих Барац, самовыдвиженец Татьяна Царенко и депутат от ЛДПР Антон Медведев.

Инцидент произошёл накануне на проходной в управу столичного района Измайлово. По данным собеседника Лайфа, Барац попытался пройти в здание без очереди, что не понравилось другому муниципальному депутату — самовыдвиженцу Татьяне Царенко. Женщина начала возмущаться и перегородила дорогу коллеге, после чего тот резко толкнул её в стену. В потасовку тут же вмешался депутат от ЛДПР Антон Медведев, швырнув Бараца в сторону, после чего подоспела охрана.

Фридрих Барац и Татьяна Царенко. Фото © Соцсети

Как добавил источник, у Бараца несколько иная версия событий: по словам депутата, Царенко он не толкал, а лишь отодвинул рукой, чтобы пройти. После этого депутат Медведев якобы напал на него, ударив рукой. При этом всё произошедшее записала камера наблюдения. После инцидента Царенко была госпитализирована с травмой головы, а полиция организовала проверку.