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В Москве муниципальные депутаты устроили драку из-за места в очереди

В результате один из участников потасовки был госпитализирован с травмой головы.

27 августа, 09:42

В Москве муниципальные депутаты устроили драку, не поделив место в очереди. Видео © Соцсети

В Москве депутаты районной управы подрались, не поделив место в очереди. Как сообщил Лайфу источник, в потасовке принимали участие депутат от партии "Яблоко" Фридрих Барац, самовыдвиженец Татьяна Царенко и депутат от ЛДПР Антон Медведев.

Инцидент произошёл накануне на проходной в управу столичного района Измайлово. По данным собеседника Лайфа, Барац попытался пройти в здание без очереди, что не понравилось другому муниципальному депутату — самовыдвиженцу Татьяне Царенко. Женщина начала возмущаться и перегородила дорогу коллеге, после чего тот резко толкнул её в стену. В потасовку тут же вмешался депутат от ЛДПР Антон Медведев, швырнув Бараца в сторону, после чего подоспела охрана.

Фридрих Барац и Татьяна Царенко. Фото © Соцсети

Фридрих Барац и Татьяна Царенко. Фото © Соцсети

Как добавил источник, у Бараца несколько иная версия событий: по словам депутата, Царенко он не толкал, а лишь отодвинул рукой, чтобы пройти. После этого депутат Медведев якобы напал на него, ударив рукой. При этом всё произошедшее записала камера наблюдения. После инцидента Царенко была госпитализирована с травмой головы, а полиция организовала проверку.

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А два дня назад в парламенте Армении произошли сразу две драки между депутатами. Потасовки завязались между оппозиционными и провластными парламентариями.

Авторы
Леонид Хромов
Леонид Хромов
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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