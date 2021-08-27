Ким Кардашьян решила оставить двойную фамилию после развода с Канье Уэстом

Ким Кардашьян-Уэст решила оставить двойную фамилию после развода с рэпером Канье Уэстом. Как сообщает The Mirror, это связано с детьми.

Звёздная пара, прожившая вместе семь лет, решила развестись в начале этого года. в 2013-м Кардашьян подарила мужу дочь, которую они назвали Норт, а через два года у пары родился сын Сейнт. Саам и Чикаго — их дети, которые появились на свет в 2018-м и 2019-м от суррогатной матери. Поскольку все дети носят фамилию отца, Ким и решила оставить двойную фамилию.

Источник, близкий к Кардашьян и Уэсту, отмечает, что селебрити до сих пор поддерживают добрые отношения, но в основном ради наследников.