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Ким Кардашьян решила оставить двойную фамилию после развода с Канье Уэстом

Cелебрити расстались в начале 2021 года и поддерживают добрые отношения, но в основном ради детей.

27 августа, 09:53
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/famebugs/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FameBugs</a></p>

Фото © Instagram/FameBugs

Ким Кардашьян-Уэст решила оставить двойную фамилию после развода с рэпером Канье Уэстом. Как сообщает The Mirror, это связано с детьми.

Звёздная пара, прожившая вместе семь лет, решила развестись в начале этого года. в 2013-м Кардашьян подарила мужу дочь, которую они назвали Норт, а через два года у пары родился сын Сейнт. Саам и Чикаго — их дети, которые появились на свет в 2018-м и 2019-м от суррогатной матери. Поскольку все дети носят фамилию отца, Ким и решила оставить двойную фамилию.

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Источник, близкий к Кардашьян и Уэсту, отмечает, что селебрити до сих пор поддерживают добрые отношения, но в основном ради наследников.

Ранее Канье Уэст испугал всех своими неадекватными выходками в Instagram — певец известен не только творчеством, но и своим странным поведением. Сказывается биполярное расстройство или просто дурной нрав, но за рэпером числится множество странных поступков.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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