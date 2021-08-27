"Роснефть" просит разрешить ей поставлять газ в Европу
Главный аргумент, который Игорь Сечин приводит в пользу этого предложения, — возможность увеличить доходы бюджета РФ.
Фото © ТАСС / Усманов Замир
На фоне рекордно высоких цен на газ в Европе глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать туда топливо. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным издания, "Роснефть" хочет поставлять 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом". Сечин предлагает платить с этих объёмов существенно увеличенный налог на добычу газа, что, по его оценкам, позволит бюджету дополнительно получить до 37 млрд рублей в год, а в будущем может обеспечить рост дополнительных доходов до 150 млрд.
"Речь не идёт об отмене экспортной монополии "Газпрома" и изменении законодательства. "Роснефть" хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит "Газпром", — отмечает газета.
Напомним, ранее стоимость газа в Европе превысила 585 долларов за тысячу кубометров, обновив тем самым исторический максимум. Произошло это после того, как "Газпром" забронировал всего 4% дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.
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