"Роснефть" просит разрешить ей поставлять газ в Европу

На фоне рекордно высоких цен на газ в Европе глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать туда топливо. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, "Роснефть" хочет поставлять 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом". Сечин предлагает платить с этих объёмов существенно увеличенный налог на добычу газа, что, по его оценкам, позволит бюджету дополнительно получить до 37 млрд рублей в год, а в будущем может обеспечить рост дополнительных доходов до 150 млрд.

"Речь не идёт об отмене экспортной монополии "Газпрома" и изменении законодательства. "Роснефть" хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит "Газпром", — отмечает газета.