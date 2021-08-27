Обливший Порошенко зелёнкой украинец попал в реанимацию

Молодого человека, облившего зелёнкой бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киева, госпитализировали с алкогольной интоксикацией сразу после того, как он покинул отделение полиции в Киеве. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на депутата политической партии "Евросолидарность" Александра Погребцкого.

По его словам, 21-летний нарушитель пробыл в больнице около шести часов, затем был выписан.