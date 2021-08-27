Обливший Порошенко зелёнкой украинец попал в реанимацию
21-летний уроженец Черниговской области напал на экс-лидера Незалежной на праздновании Дня независимости.
Молодого человека, облившего зелёнкой бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киева, госпитализировали с алкогольной интоксикацией сразу после того, как он покинул отделение полиции в Киеве. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на депутата политической партии "Евросолидарность" Александра Погребцкого.
По его словам, 21-летний нарушитель пробыл в больнице около шести часов, затем был выписан.
Ранее бывшего президента Украины Петра Порошенко "поздравили" с Днём независимости, облив зелёнкой в центре Киева. Судя по видео с места событий, у политика пострадал левый глаз, также зелёнкой оказались залиты лоб и одежда. Позднее стало известно, что хулиганом, облившим политика зелёнкой, оказался 21-летний уроженец Черниговской области по имени Илья Пустовгар.
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