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Обливший Порошенко зелёнкой украинец попал в реанимацию

21-летний уроженец Черниговской области напал на экс-лидера Незалежной на праздновании Дня независимости.

27 августа, 10:03
<p>Фото © <a href="https://eurosolidarity.org/foto-video/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт партии "Европейская солидарность"</a></p>

Фото © Сайт партии "Европейская солидарность"

Молодого человека, облившего зелёнкой бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киева, госпитализировали с алкогольной интоксикацией сразу после того, как он покинул отделение полиции в Киеве. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на депутата политической партии "Евросолидарность" Александра Погребцкого.

По его словам, 21-летний нарушитель пробыл в больнице около шести часов, затем был выписан.

Порошенко заявил о причастности Зеленского к нападению на него с зелёнкой

Порошенко заявил о причастности Зеленского к нападению на него с зелёнкой

Ранее бывшего президента Украины Петра Порошенко "поздравили" с Днём независимости, облив зелёнкой в центре Киева. Судя по видео с места событий, у политика пострадал левый глаз, также зелёнкой оказались залиты лоб и одежда. Позднее стало известно, что хулиганом, облившим политика зелёнкой, оказался 21-летний уроженец Черниговской области по имени Илья Пустовгар.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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