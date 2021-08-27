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В Кремле решительным образом осудили теракты в Кабуле

По словам Дмитрия Пескова, подтвердились пессимистические прогнозы о том, что хаосом, который возник в Афганистане, воспользуются террористы.

27 августа, 10:02
<p>Фото © ТАСС/ Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС/ Валерий Шарифулин

Москва самым решительным образом осуждает теракты, которые произошли в Кабуле накануне. Об этом заявил пресс0секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, рост напряжённости и опасности в Афганистане продолжает оставаться причиной для серьёзной озабоченности Кремля.

"Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются такие пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки, в первую очередь ИГИЛ* и производные. Это добавляет напряжённость. Опасность для всех велика", — отметил Песков.

"Убрали почву из-под ног": Выживший при теракте в Кабуле сравнил случившееся с концом света

"Убрали почву из-под ног": Выживший при теракте в Кабуле сравнил случившееся с концом света

Напомним, накануне в аэропорту Кабула прогремела серия взрывов. Первый произошёл у ворот аэропорта, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Позже прозвучало ещё несколько взрывов. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. В результате погибло более 100 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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