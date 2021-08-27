В Кремле решительным образом осудили теракты в Кабуле

Москва самым решительным образом осуждает теракты, которые произошли в Кабуле накануне. Об этом заявил пресс0секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, рост напряжённости и опасности в Афганистане продолжает оставаться причиной для серьёзной озабоченности Кремля.

"Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются такие пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки, в первую очередь ИГИЛ* и производные. Это добавляет напряжённость. Опасность для всех велика", — отметил Песков.