В Кремле решительным образом осудили теракты в Кабуле
По словам Дмитрия Пескова, подтвердились пессимистические прогнозы о том, что хаосом, который возник в Афганистане, воспользуются террористы.
Фото © ТАСС/ Валерий Шарифулин
Москва самым решительным образом осуждает теракты, которые произошли в Кабуле накануне. Об этом заявил пресс0секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, рост напряжённости и опасности в Афганистане продолжает оставаться причиной для серьёзной озабоченности Кремля.
"Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются такие пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки, в первую очередь ИГИЛ* и производные. Это добавляет напряжённость. Опасность для всех велика", — отметил Песков.
Напомним, накануне в аэропорту Кабула прогремела серия взрывов. Первый произошёл у ворот аэропорта, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Позже прозвучало ещё несколько взрывов. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. В результате погибло более 100 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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