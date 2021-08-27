США не обращались к России за помощью в расследовании терактов в Кабуле
Общее количество погибших превысило 100 человек. Вместе с тем этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказались 13 американских военных.
Фото © Getty Images / Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency
Вашингтон не обращался к Москве за помощью в расследовании терактов в Кабуле, произошедших 26 августа. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Чтобы кому-то оказать помощь, нужно, чтобы кто-то попросил. Мне не известно, чтобы от американцев были какие-то обращения на этот счёт", — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, готова ли Россия оказать помощь США в расследовании теракта.
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Общее количество погибших превысило 100 человек. Вместе с тем этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказались 13 американских военнослужащих.
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* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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