В Совфеде сочли безобразием появление плакатов с Калининградом в составе ФРГ

Появление плакатов в ФРГ, где Калининградская область России изображена частью Германии, происходит не в первый раз, и властям данной страны необходимо предпринять соответствующие меры. Об этом Лайфу заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Если ФРГ — цивилизованная страна, то надо призвать к ответственности тех, кто это сделал, потому что есть итоги Второй мировой войны, и по её итогам Калининградской области там не должно быть. Если немецкие власти по-другому думают, это значит они хотят пересмотреть итоги Второй мировой войны, а это уже называется реваншизм. Но в любом случае они должны что-то сделать с этим безобразием", — сказал он.