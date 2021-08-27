В Совфеде сочли безобразием появление плакатов с Калининградом в составе ФРГ
Ранее политики в Германии также призвали удалить такую агитацию, как "вводящую в заблуждение".
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Появление плакатов в ФРГ, где Калининградская область России изображена частью Германии, происходит не в первый раз, и властям данной страны необходимо предпринять соответствующие меры. Об этом Лайфу заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Если ФРГ — цивилизованная страна, то надо призвать к ответственности тех, кто это сделал, потому что есть итоги Второй мировой войны, и по её итогам Калининградской области там не должно быть. Если немецкие власти по-другому думают, это значит они хотят пересмотреть итоги Второй мировой войны, а это уже называется реваншизм. Но в любом случае они должны что-то сделать с этим безобразием", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что плакаты с российской Калининградской областью в составе Германии появились на улицах федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Они были посвящены Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС). Дело в том, что там развесили копии предвыборных листовок с картой Германии в довоенных границах.
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