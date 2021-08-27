Суд арестовал подозреваемого в убийстве тюменской девочки на два месяца
Ранее Виталий Бережной сознался в содеянном и подтвердил признательные показания в ходе следственного эксперимента.
Ленинский районный суд Тюмени заключил под стражу до 25 октября 40-летнего Виталия Бережного, подозреваемого в жестокой расправе над восьмилетней девочкой. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку жертва насильника и убийцы была несовершеннолетней.
Виталий Бережной в зале суда.
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Накануне Следственный комитет заявил, что Бережной сознался в содеянном и подтвердил признательные показания в ходе следственного эксперимента. Предполагаемый преступник сообщил, что в день расправы над школьницей находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Жертву он встретил на лестничной площадке, заманил к себе в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а потом задушил. Тело ребёнка он несколько дней хранил в холодильнике, а потом решил избавиться от него. Из мебельного цеха, где работал задержанный, он принёс коробку, поместил в неё убитую девочку, предварительно обмотав пакетами, и спрятал на берегу озера Оброчное. Там и обнаружили страшную находку.
Напомним, история исчезновения восьмилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение несовершеннолетней. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца.
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