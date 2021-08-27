Суд арестовал подозреваемого в убийстве тюменской девочки на два месяца

Накануне Следственный комитет заявил, что Бережной сознался в содеянном и подтвердил признательные показания в ходе следственного эксперимента. Предполагаемый преступник сообщил, что в день расправы над школьницей находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Жертву он встретил на лестничной площадке, заманил к себе в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а потом задушил. Тело ребёнка он несколько дней хранил в холодильнике, а потом решил избавиться от него. Из мебельного цеха, где работал задержанный, он принёс коробку, поместил в неё убитую девочку, предварительно обмотав пакетами, и спрятал на берегу озера Оброчное. Там и обнаружили страшную находку.