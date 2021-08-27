Эксперт оценил возможность назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

На дипломатический пост часто назначают людей, которые раньше не состояли на дипслужбе. Об этом рассказал зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с РИА "Новости", оценивая возможное назначение Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.

По его словам, такая смена деятельности возможна, так как Поклонская уже продемонстрировала необходимые профессиональные качества за время работы на государственной службе.

"Я с ней знаком и очень высокого мнения [о ней]. Дело в профессиональных качествах достаточно широкого плана, не только той профессиональной деятельности, которой она занималась. Она очень много и полезно работала, находясь в Государственной думе", — сказал Бакланов, занимавший в своё время пост посла России в Саудовской Аравии.