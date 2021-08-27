Эксперт оценил возможность назначения Поклонской послом в Кабо-Верде
По мнению бывшего посла России в Саудовской Аравии, Поклонская уже продемонстрировала все необходимые профессиональные качества для этой работы.
Фото © Facebook / Наталья Поклонская
На дипломатический пост часто назначают людей, которые раньше не состояли на дипслужбе. Об этом рассказал зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с РИА "Новости", оценивая возможное назначение Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.
По его словам, такая смена деятельности возможна, так как Поклонская уже продемонстрировала необходимые профессиональные качества за время работы на государственной службе.
"Я с ней знаком и очень высокого мнения [о ней]. Дело в профессиональных качествах достаточно широкого плана, не только той профессиональной деятельности, которой она занималась. Она очень много и полезно работала, находясь в Государственной думе", — сказал Бакланов, занимавший в своё время пост посла России в Саудовской Аравии.
Напомним, что в конце мая депутат Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. По словам парламентария, ради нового места ей даже пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Поклонская поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе.
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