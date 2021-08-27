НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эксперт оценил возможность назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

По мнению бывшего посла России в Саудовской Аравии, Поклонская уже продемонстрировала все необходимые профессиональные качества для этой работы.

27 августа, 10:50
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=592378177902667&set=ecnf.100013914705715" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Наталья Поклонская</a></p>

Фото © Facebook / Наталья Поклонская

На дипломатический пост часто назначают людей, которые раньше не состояли на дипслужбе. Об этом рассказал зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с РИА "Новости", оценивая возможное назначение Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.

По его словам, такая смена деятельности возможна, так как Поклонская уже продемонстрировала необходимые профессиональные качества за время работы на государственной службе.

"Я с ней знаком и очень высокого мнения [о ней]. Дело в профессиональных качествах достаточно широкого плана, не только той профессиональной деятельности, которой она занималась. Она очень много и полезно работала, находясь в Государственной думе", сказал Бакланов, занимавший в своё время пост посла России в Саудовской Аравии.

В Госдуме проведут заседание по вопросу назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

В Госдуме проведут заседание по вопросу назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

Напомним, что в конце мая депутат Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. По словам парламентария, ради нового места ей даже пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Поклонская поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Госдуме проведут заседание по вопросу назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

сегодня в 09:34

Поклонская может стать послом России на островах Зелёного Мыса

сегодня в 05:23

Врач-эпидемиолог объяснил, чем новая "ЭпиВакКорона" отличается от старой

сегодня в 11:28

"Странный персонаж": На Украине объяснили нападки главы Нацсовета по ТВ на Скабееву завистью

сегодня в 11:24

Вице-премьер Абрамченко поддержала идею Шойгу о постройке мегаполисов в Сибири

сегодня в 11:12

Новости партнеров

Layer 1