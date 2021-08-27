Вице-премьер Абрамченко поддержала идею Шойгу о постройке мегаполисов в Сибири

Потенциально новые города могут быть построены в Ангаро-Енисейском макрорегионе и Южной Сибири. Об этом заявила вице-премьер и куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко, комментируя предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве в Сибири пяти новых мегаполисов.

"Я поддерживаю инициативы Сергея Кужугетовича. Они ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено в советское время с учётом потенциала Сибири. Это кластерный подход, развитие отдельных кластеров — промышленных, научно-технологических — на территории российских субъектов", — цитирует её слова РБК.

По словам Абрамченко, в качестве территорий для реализации планов могли бы выступить Ангаро-Енисейский макрорегион (Тува, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область) и территория Южной Сибири.