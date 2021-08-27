Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин обсудил обострение ситуации в Афганистане с постоянными членами Совбеза РФ. Разговор касался в том числе работы на дипломатическом, военном и гуманитарном направлениях.

"Мы продолжим обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнёрами и обменяемся информацией о наших контактах", — отметил глава государства.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого ситуация там обострилась — люди буквально осаждают аэропорт Кабула, чтобы покинуть Афганистан.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.