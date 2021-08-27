Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане
Положение дел в этой стране обострилось, когда 15 августа талибы вошли в Кабул. А накануне, 26 августа, там прогремела серия взрывов, которые унесли жизни более 100 человек.
Фото © ТАСС / Паулин Евгений
Президент РФ Владимир Путин обсудил обострение ситуации в Афганистане с постоянными членами Совбеза РФ. Разговор касался в том числе работы на дипломатическом, военном и гуманитарном направлениях.
"Мы продолжим обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнёрами и обменяемся информацией о наших контактах", — отметил глава государства.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого ситуация там обострилась — люди буквально осаждают аэропорт Кабула, чтобы покинуть Афганистан.
А накануне у ворот воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Общее количество погибших превысило 100 человек. Вместе с тем этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказались 13 американских военнослужащих.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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