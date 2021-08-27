Врач-эпидемиолог объяснил, чем новая "Эпиваккорона" отличается от старой
Это препарат на основе пептидных антигенов, который будет выпускаться в шприц-дозах, чтобы снизить вероятность ошибки при введении, и в чём-то похож по механизму действия на "Спутник V".
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Новая российская вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н" создана на основе пептидного антигена и в этом похожа на "Спутник V". Об этом телеканалу "360" рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Но, в отличие от "Спутника", в новой вакцине нет векторного носителя типа аденовирусной частицы.
"Эпиваккорона" содержит пептидные белки, то есть искусственно синтезированные поверхностные антигены — белковые молекулы, которые находятся на вирусной частице", — объясняет он.
Производители заявляют, что новая "Эпиваккорона" по своему составу не будет сильно отличаться от старой. Разница, по словам Шункова, коснулась исключительно технологии создания.
"Но главная задача, которая стоит перед производителями вакцин, — создать универсальный препарат, который сможет обеспечить иммунитетом против разных вариантов вируса", — заключил эпидемиолог.
Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор подтвердил эффективность препарата против мутаций ковида, в том числе против штаммов "дельта" и "дельта плюс". А 26 августа Минздрав РФ зарегистрировал антиковидную вакцину "Эпиваккорона-Н". Это препарат на основе пептидных антигенов, который будет выпускаться в шприц-дозах, чтобы снизить вероятность ошибки при введении.
Ранее учёные рассчитали процент заболевших коронавирусом среди привитых. В новом исследовании приняло участие почти 25 тысяч медицинских работников из Нидерландов. Все они были вакцинированы, но заболело из них меньше 1%.
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