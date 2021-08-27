Врач-эпидемиолог объяснил, чем новая "Эпиваккорона" отличается от старой

Новая российская вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н" создана на основе пептидного антигена и в этом похожа на "Спутник V". Об этом телеканалу "360" рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Но, в отличие от "Спутника", в новой вакцине нет векторного носителя типа аденовирусной частицы.

"Эпиваккорона" содержит пептидные белки, то есть искусственно синтезированные поверхностные антигены — белковые молекулы, которые находятся на вирусной частице", — объясняет он.

Производители заявляют, что новая "Эпиваккорона" по своему составу не будет сильно отличаться от старой. Разница, по словам Шункова, коснулась исключительно технологии создания.

"Но главная задача, которая стоит перед производителями вакцин, — создать универсальный препарат, который сможет обеспечить иммунитетом против разных вариантов вируса", — заключил эпидемиолог.