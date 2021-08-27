Рубль резко усилил рост после заявлений главы ФРС США

Пауэлл заявил, что участники рынка называют этот всплеск инфляции в США преходящим, и верят в её возвращение к 2%. Он добавил, что было бы ошибочно ужесточать политику центробанка, реагируя на явления, которые могут оказаться временными. Между тем, глава ФРС отметил, что "только время покажет", достигнут ли США уровня инфляции в 2% на устойчивом уровне ил нет.