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Рубль резко усилил рост после заявлений главы ФРС США

До выступления Пауэлла доллар терял примерно 20 копеек, евро — 10 копеек.

27 августа, 19:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Курс рубля резко усилил рост на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла. Согласно данным Московской биржи, ближе к вечеру курс доллара опускался до 73,63 рубля, евро до 86,86 рубля.

Пауэлл заявил, что участники рынка называют этот всплеск инфляции в США преходящим, и верят в её возвращение к 2%. Он добавил, что было бы ошибочно ужесточать политику центробанка, реагируя на явления, которые могут оказаться временными. Между тем, глава ФРС отметил, что "только время покажет", достигнут ли США уровня инфляции в 2% на устойчивом уровне ил нет.

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Ранее Пауэлл заявлял, что США не боятся возможного отказа России от доллара. По его словам, силу американской валюты обеспечивают открытые рынки, низкая инфляция и работающие демократические институты Штатов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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