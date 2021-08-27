Рубль резко усилил рост после заявлений главы ФРС США
До выступления Пауэлла доллар терял примерно 20 копеек, евро — 10 копеек.
Фото © Pexels
Курс рубля резко усилил рост на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла. Согласно данным Московской биржи, ближе к вечеру курс доллара опускался до 73,63 рубля, евро до 86,86 рубля.
Пауэлл заявил, что участники рынка называют этот всплеск инфляции в США преходящим, и верят в её возвращение к 2%. Он добавил, что было бы ошибочно ужесточать политику центробанка, реагируя на явления, которые могут оказаться временными. Между тем, глава ФРС отметил, что "только время покажет", достигнут ли США уровня инфляции в 2% на устойчивом уровне ил нет.
Ранее Пауэлл заявлял, что США не боятся возможного отказа России от доллара. По его словам, силу американской валюты обеспечивают открытые рынки, низкая инфляция и работающие демократические институты Штатов.
Комментариев: 0