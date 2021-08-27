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Росстат опубликовал данные по смертности от ковида за июль

У 38 922 пациентов инфекция стала основной причиной гибели, в 4844 случаях вирус был сопутствующим заболеванием и не повлиял на наступление смерти.

27 августа, 19:08
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Коронавирус стал основной причиной смерти 44 128 жителей РФ в июле. Это следует из данных Росстата, обнародованных ранее на сайте ведомства.

При этом аналитики выделили четыре группы смертей от ковида за месяц. Первая — коронавирус как основная причина смерти. Таких случаев за июль зафиксировано 38 922. У 5206 пациентов инфекция предполагается как основная причина смерти, но нужно провести дополнительные медицинские исследования. Третья группа — ковид являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента (1449 летальных исходов). Ещё в 4844 случаях вирус являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.

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Инфекционист рассказала о возможных последствиях лёгкой формы коронавируса

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции в стране получили уже более 37 миллионов граждан.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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