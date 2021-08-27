Создатель "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин впал в кому
Его брат сообщил, что состояние артиста расценивается как крайне тяжёлое. У Бурдина 80% поражения лёгких.
Фото © ВКонтакте
Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому с 80-процентным поражением лёгких. Врачи пока не подтвердили, что это коронавирус. По информации из официального аккаунта артиста в соцсети "ВКонтакте", Бурдин находится в больнице № 14 в Екатеринбурге.
"Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", — говорится в сообщении.
Его брат Тимофей в комментариях под постом добавил, что музыкант находится в крайне тяжёлом состоянии — подключён к ИВЛ. Он подчеркнул, что очень обеспокоен тем, что у артиста сильно повреждён мозг.
"Пока CoViD-19 не подтвердили, как мы поняли, ещё не пришёл тест. Но, скорее всего, это он. В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделением", — уточнил Тимофей Бурдин.
Напомним, что похожая клиническая картина была у певицы Максим. Её госпитализировали после концерта в Казани в июне, где она выступала с высокой температурой. Поп-звезду подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон, а позднее перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), причём поражение лёгких было тоже около 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. Через несколько дней певицу выписали из госпиталя.
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