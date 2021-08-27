Создатель "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин впал в кому

Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому с 80-процентным поражением лёгких. Врачи пока не подтвердили, что это коронавирус. По информации из официального аккаунта артиста в соцсети "ВКонтакте", Бурдин находится в больнице № 14 в Екатеринбурге.

"Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", — говорится в сообщении.

Его брат Тимофей в комментариях под постом добавил, что музыкант находится в крайне тяжёлом состоянии — подключён к ИВЛ. Он подчеркнул, что очень обеспокоен тем, что у артиста сильно повреждён мозг.

"Пока CoViD-19 не подтвердили, как мы поняли, ещё не пришёл тест. Но, скорее всего, это он. В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделением", — уточнил Тимофей Бурдин.