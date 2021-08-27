Пентагон уточнил число взрывов возле аэропорта Кабула

26 августа у аэропорта Кабула прогремел только один взрыв, а не два, как сообщалось ранее, заявили в Пентагоне. Генерал Хэнк Тейлор, отвечающий за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из столицы Афганистана, уточнил, что действовал один террорист-смертник.

"Мы не считаем, что там был второй взрыв в отеле "Барон" или рядом с ним. Это был один террорист-смертник... В путанице в ходе очень динамично развивающихся событий, подобных этому, информация иногда может передаваться неверно или искажаться", — сказал офицер журналистам на регулярном брифинге.