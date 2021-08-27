Пентагон уточнил число взрывов возле аэропорта Кабула
В военном ведомстве пояснили, что из-за возникшей суматохи ранее информация была искажена и передавалась неверно.
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26 августа у аэропорта Кабула прогремел только один взрыв, а не два, как сообщалось ранее, заявили в Пентагоне. Генерал Хэнк Тейлор, отвечающий за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из столицы Афганистана, уточнил, что действовал один террорист-смертник.
"Мы не считаем, что там был второй взрыв в отеле "Барон" или рядом с ним. Это был один террорист-смертник... В путанице в ходе очень динамично развивающихся событий, подобных этому, информация иногда может передаваться неверно или искажаться", — сказал офицер журналистам на регулярном брифинге.
Напомним, накануне у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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