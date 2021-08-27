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Штраф за громкую "езду" по ночам могут распространить на всю Россию

Сенатор Рукавишникова поддержала инициативу мэра Москвы, поскольку любители громкой музыки и езды без глушителя, по её словам, выражают полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой.

27 августа, 16:04

Фото © Pexels

Решение властей Москвы об ужесточении наказания для автолюбителей, гоняющих ночью на машинах и мотоциклах без глушителей, могут распространить на всю Россию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на первого зампреда Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову. Более того, по её словам, штраф за нарушение тишины могут распространить даже на дневное время.

В Москве ужесточат наказание для гоняющих ночью без глушителя и с музыкой автолюбителей

В Москве ужесточат наказание для гоняющих ночью без глушителя и с музыкой автолюбителей

"Планируется, что данный состав войдёт в статью "Хулиганство" в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, внесение которого в Государственную думу ожидается в ближайшее время", сообщила сенатор.

Она добавила, что инициатива мэра Москвы вполне понятна и закономерна, поскольку любители громкой музыки и езды без глушителя выражают "полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой".

"Подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться", — считает Рукавишникова.

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О том, что власти Москвы планируют ужесточить наказание для автолюбителей, гоняющих ночью на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой, стало известно 26 августа. По словам Сергея Собянина, существующий штраф в размере 500 рублей для таких людей, которые не являются бедными, "как мёртвому припарка".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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