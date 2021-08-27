"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Криштиану Роналду

Португалец уже играл за английский клуб в 2003–2009 годах, выиграв три чемпионата Англии и Лигу чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Красные дьяволы" договорились о трансфере 36-летнего футболиста с туринским "Ювентусом", за который он выступал в последнее время. В ближайшее время Роналду предстоит согласовать условия личного контракта и пройти медицинское обследование.

Сегодня утром Роналду приехал на базу "Ювентуса", но провёл на ней всего 40 минут, попрощавшись с партнёрами по команде. Тренироваться он не стал.