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Опубликовано 27 августа 2021, 16:03

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Криштиану Роналду

Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"

Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"

Португалец уже играл за английский клуб в 2003–2009 годах, выиграв три чемпионата Англии и Лигу чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Красные дьяволы" договорились о трансфере 36-летнего футболиста с туринским "Ювентусом", за который он выступал в последнее время. В ближайшее время Роналду предстоит согласовать условия личного контракта и пройти медицинское обследование.

Сегодня утром Роналду приехал на базу "Ювентуса", но провёл на ней всего 40 минут, попрощавшись с партнёрами по команде. Тренироваться он не стал.

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Накануне СМИ сообщали, что Роналду согласовал контракт с "Манчестер Сити". В пятницу чемпионы Англии вышли из переговоров по трансферу нападающего.

С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед", выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. Всего он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.

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Роман Фейгин
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