"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Криштиану Роналду
Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"
Португалец уже играл за английский клуб в 2003–2009 годах, выиграв три чемпионата Англии и Лигу чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщается на сайте клуба.
"Красные дьяволы" договорились о трансфере 36-летнего футболиста с туринским "Ювентусом", за который он выступал в последнее время. В ближайшее время Роналду предстоит согласовать условия личного контракта и пройти медицинское обследование.
Сегодня утром Роналду приехал на базу "Ювентуса", но провёл на ней всего 40 минут, попрощавшись с партнёрами по команде. Тренироваться он не стал.
Накануне СМИ сообщали, что Роналду согласовал контракт с "Манчестер Сити". В пятницу чемпионы Англии вышли из переговоров по трансферу нападающего.
С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед", выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. Всего он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.