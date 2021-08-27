"Ростов" не удержал победу в матче чемпионата России против "Урала"
На гол Дмитрия Полоза екатеринбургский клуб ответил точным ударом Артёма Максименко.
Фото © ФК "Ростов"
"Ростов" на выезде сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Оба гола были забиты после перерыва. Сначала отличился нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз, затем — форвард "Урала" Артём Максименко.
Ростовский клуб набрал пять очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с двумя баллами остался на последней, 16-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 6-й тур
"Урал" — "Ростов" — 1:1
Голы: Полоз, 76' (0:1); Максименко, 81' (1:1)
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