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"Ростов" не удержал победу в матче чемпионата России против "Урала"

На гол Дмитрия Полоза екатеринбургский клуб ответил точным ударом Артёма Максименко.

27 августа, 15:31
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

"Ростов" на выезде сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Оба гола были забиты после перерыва. Сначала отличился нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз, затем — форвард "Урала" Артём Максименко.

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Ростовский клуб набрал пять очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с двумя баллами остался на последней, 16-й позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 6-й тур

"Урал" — "Ростов" — 1:1

Голы: Полоз, 76' (0:1); Максименко, 81' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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