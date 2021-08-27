Антирекорды вместо чемпионства: Болельщики "Спартака" в бешенстве от игры команды Один из самых популярных футбольных клубов России повторил клубный антирекорд, потерпев третье поражение на старте сезона в национальном первенстве. Болельщики красно-белых в бешенстве. 27 августа, 13:32 Фото © ФК "Спартак"

Нынешний сезон для московского "Спартака" объявлен юбилейным. В апреле 2022 года клубу исполнится сто лет. Планируется масштабное празднование — вплоть до выставочного матча на Красной площади. Руководство команды даже пообещало болельщикам выиграть чемпионат России. Каким образом планируется достичь этой цели, пока не очень понятно. На данный момент красно-белые находятся настолько далеко от лидеров, что впору задуматься о возвращении достойной игры, а не о чемпионстве.

Начало сезона для "Спартака" было омрачено чудовищными скандалами в руководстве. Их инициатором стала Зарема Салихова, жена президента клуба Леонида Федуна. Чего она только не делала: входила в состав совета директоров, выходила из него, жёстко критиковала нового тренера Руя Виторию, обвиняла во всех смертных грехах спортивного директора Дмитрия Попова, генерального директора Евгения Мележикова и директора клуба по развитию и коммуникациям Антона Фетисова.

Было бы странно, если бы на этом фоне команда сносила одного соперника за другим. И действительно, "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв в третьем квалификационном раунде лиссабонской "Бенфике" со счётом 0:2. А ведь руководство клуба очень рассчитывало на участие в сильнейшем еврокубковом турнире. Это и большие деньги, и престиж.

В середине августа ветераны "Спартака" написали открытое письмо совладельцу клуба — президенту "ЛУКойла" Вагиту Алекперову — с просьбой навести порядок в команде. Они обвинили Федуна в частой смене тренеров и отсутствии стратегии развития в клубе. Также бывшие игроки упомянули многочисленные скандалы вокруг Салиховой.

Помимо вылета из Лиги чемпионов у "Спартака" возникли серьёзные проблемы и в РПЛ. После домашнего поражения от "Сочи" (1:2) клуб скатился в нижнюю часть турнирной таблицы. Мало того, команда повторила антирекорд, проиграв трижды в шести стартовых турах чемпионата России. Столь же неудачно красно-белые начали сезон в 2011 году под руководством нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина.

По ходу матча болельщики "Спартака" скандировали с трибун кричалку о том, что клубом рулит женщина с низкой социальной ответственностью. Вероятно, эти "ласковые" слова были обращены к Зареме Салиховой. Также фанаты позволяли себе нецензурные высказывания и в адрес Федуна.

В СМИ появилась информация о том, что ряд игроков "Спартака" попросту "сливают" Виторию, не особо напрягаясь на поле и тем самым добиваясь отставки португальца. В их числе назывались ведущие нападающие клуба Александр Соболев и Джордан Ларссон. Им якобы пообещали вернуть на пост главного тренера Доменико Тедеско.

Возникло ощущение, что Витория после матча против "Сочи" подаст в отставку со своего поста. Пять поражений в восьми матчах во всех турнирах при всего лишь пяти забитых голах — явно не тот результат, которым можно гордиться. Но португальский специалист не решился на столь отважный шаг. На пресс-конференции он заявил, что постарается вытащить команду из ямы.

— Я борец по натуре — просто так не сдамся. Верю в своё дело. Такие моменты бывают не только в футболе, но и в жизни. Сейчас непростой момент — не совсем то, что мы хотели получить. Но я не повернусь спиной к этим обстоятельствам. Буду стараться делать всё лучшее для "Спартака" и своих футболистов, — сказал Витория.

После завершения матча на стадионе "Открытие банк арена" несколько телеграм-каналов сообщили, что наиболее активная группа фанатов "Спартака" планирует отправиться на базу команды в подмосковную Тарасовку, чтобы провести мужской разговор с командой и на месте разобраться в ситуации. Клубу пришлось в срочном порядке опровергать эту информацию, чтобы погасить пожар.

— Вы видели, что от разговора с фанатами никто не прячется. Георгий Джикия после матча с "Уралом" очень долго говорил с фанатами. Никакой официальной информации по поводу визита на базу у нас нет — это только слухи. Никто в команде прятаться от болельщиков не собирается. Все готовы к любому разговору, — заявил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Салихова, естественно, во всех бедах "Спартака" винит Виторию, а также уже ушедшего из клуба Дмитрия Попова, который ратовал за назначение португальца. В частности, она припомнила, что в ходе выбора наставника команды были отвергнуты кандидатуры трёх других авторитетных специалистов.

— Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть титулов. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор, — отметила Салихова.

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, давно болеющий за "Спартак", не считает, что в неудачах клуба стоит винить Виторию. Он согласился с болельщиками, которые жёстко раскритиковали Федуна.

— Витория должен уйти из "Спартака"? Я уже 855 раз говорил: Федун должен покинуть клуб! Федун! Согласен ли я с выкриками болельщиков? Болельщики всегда правы! — заявил знаменитый теннисист.

Другой известный болельщик "Спартака" — бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов — нашёл несколько иное лекарство от болезней клуба. Он считает, что команду должен возглавить Олег Романцев, с 1992 по 2001 год выигравший с ней восемь чемпионатов России.

— Нечего было смотреть. "Спартаку" поможет только Романцев. Больше никто, — сказал боец.

Как всегда, неординарное мнение высказал комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев. Он считает, что красно-белую команду можно и расформировать, раз она не показывает результатов.

— А может, расформировать ФК "Спартак" Москва? "Промкооперацию" вернуть, "Дукат" — или по-иному назвать команду? ФК "Дырка от бублика"? Эх, "Спартак"... Люди переживают, болельщики горюют... Увы и ах, — написал журналист в своём телеграм-канале.

На самом деле в сложившейся ситуации команде нужно просто дать спокойно поработать, подготовиться к ближайшим матчам. Тем более, что команда теперь выйдет на поле только 10 сентября — после перерыва на игры сборных. Есть время всё как следует обдумать и внести необходимые коррективы. Кстати, в том самом антирекордном сезоне 2011/12 "Спартак" под руководством Карпина смог преодолеть трудности на старте сезона и финишировал на серебряной позиции. В нынешней ситуации такой результат был бы признан сверхуспешным.

Авторы Роман Фейгин