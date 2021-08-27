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"Он больше не хочет играть за клуб": Тренер "Ювентуса" подтвердил, что Роналду хочет сменить команду

Скорее всего, португальский нападающий продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

27 августа, 12:08
<p>Фото © ФК "Ювентус"</p>

Фото © ФК "Ювентус"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подтвердил, что Криштиану Роналду в ближайшее время покинет клуб. Об этом сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.

Ранее стало известно, что Роналду сегодня приехал на базу "Ювентуса", но провёл там всего 40 минут, попрощавшись с партнёрами по команде. Тренироваться он не стал.

"Роналду не будет в заявке (на матч против "Эмполи" в чемпионате Италии. — Прим. Лайфа). Он сказал мне, что больше не хочет выступать за "Ювентус". Сегодня он уже не тренировался с командой", — заявил Аллегри.

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По информации СМИ, Роналду уже согласовал контракт с "Манчестер Сити". Соглашение будет рассчитано до июня 2023 года. Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.

Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. В составе команды из Турина он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за клуб португалец забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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