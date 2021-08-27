Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подтвердил, что Криштиану Роналду в ближайшее время покинет клуб. Об этом сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.

Ранее стало известно, что Роналду сегодня приехал на базу "Ювентуса", но провёл там всего 40 минут, попрощавшись с партнёрами по команде. Тренироваться он не стал.

"Роналду не будет в заявке (на матч против "Эмполи" в чемпионате Италии. — Прим. Лайфа). Он сказал мне, что больше не хочет выступать за "Ювентус". Сегодня он уже не тренировался с командой", — заявил Аллегри.

По информации СМИ, Роналду уже согласовал контракт с "Манчестер Сити". Соглашение будет рассчитано до июня 2023 года. Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.