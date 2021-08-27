Есть девятое золото: Россиянин Хинчагов победил в метании ядра на Паралимпиаде в Токио
Всего в активе наших спортсменов 26 наград. В общекомандном зачёте россияне идут на третьей позиции.
Российский легкоатлет Альберт Хинчагов занял первое место в соревнованиях по метанию ядра в категории F37 на Паралимпийских играх в Токио.
В финале он метнул снаряд на 15,78 метра. Этот результат стал личным рекордом для 24-летнего спортсмена.
Серебро завоевал тунисец Ахмед бен Мослах (14,50 метра). Третьим стал Жоау Виктор Тейшейра де Соуза Силва из Бразилии (14,45).
Всего на счету россиян сейчас 26 медалей на Паралимпиаде в Токио (девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград). Наши спортсмены идут на третьей позиции в общекомандном зачёте, уступая только Китаю и Великобритании.
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