Российский легкоатлет Альберт Хинчагов занял первое место в соревнованиях по метанию ядра в категории F37 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он метнул снаряд на 15,78 метра. Этот результат стал личным рекордом для 24-летнего спортсмена.

Всего на счету россиян сейчас 26 медалей на Паралимпиаде в Токио (девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград). Наши спортсмены идут на третьей позиции в общекомандном зачёте, уступая только Китаю и Великобритании.