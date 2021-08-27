"А вы на улице живёте?" : Жена футболиста "Спартака" Соболева пожаловалась на хейт со стороны фанатов
Нападающий в нынешнем сезоне забил лишь один гол в шести матчах за красно-белых.
Фото © VK / redwhite
Елена Соболева, жена нападающего московского "Спартака" Александра Соболева, пожаловалась на хейт со стороны фанатов в "Инстаграме".
В своём аккаунте супруга футболиста опубликовала несколько визуализаций комнат для их новой квартиры.
"То чувство, когда дизайнер присылает визуализацию разных комнат. Мечты сбываются", — подписала Соболева фотографии.
Далеко не все болельщики по достоинству оценили снимки. Некоторые из них считают, что форварду стоило бы усилить свою игру, а не новую квартиру покупать.
"А вы, наверное, на улице живёте? Отпишитесь от меня, проблем-то", — ответила Соболева, пообещав блокировать всех, кто будет выражаться в подобном ключе.
В середине августа красно-белые продлили контракт с Александром Соболевым до мая 2026 года. В нынешнем сезоне нападающий забил за "Спартак" лишь один гол в шести встречах.
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