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"А вы на улице живёте?" : Жена футболиста "Спартака" Соболева пожаловалась на хейт со стороны фанатов

Нападающий в нынешнем сезоне забил лишь один гол в шести матчах за красно-белых.

27 августа, 13:21
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-12571176_7390157?z=photo-12571176_457428515/wall-12571176_7390157" target="_blank" rel="noopener noreferrer">redwhite</a></p>

Фото © VK / redwhite

Елена Соболева, жена нападающего московского "Спартака" Александра Соболева, пожаловалась на хейт со стороны фанатов в "Инстаграме".

В своём аккаунте супруга футболиста опубликовала несколько визуализаций комнат для их новой квартиры.

"То чувство, когда дизайнер присылает визуализацию разных комнат. Мечты сбываются", подписала Соболева фотографии.

"Заговоры не для меня": Нападающий Соболев прокомментировал ситуацию в "Спартаке"

"Заговоры не для меня": Нападающий Соболев прокомментировал ситуацию в "Спартаке"

Далеко не все болельщики по достоинству оценили снимки. Некоторые из них считают, что форварду стоило бы усилить свою игру, а не новую квартиру покупать.

"А вы, наверное, на улице живёте? Отпишитесь от меня, проблем-то", — ответила Соболева, пообещав блокировать всех, кто будет выражаться в подобном ключе.

В середине августа красно-белые продлили контракт с Александром Соболевым до мая 2026 года. В нынешнем сезоне нападающий забил за "Спартак" лишь один гол в шести встречах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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