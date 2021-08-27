Елена Соболева, жена нападающего московского "Спартака" Александра Соболева, пожаловалась на хейт со стороны фанатов в "Инстаграме".

В своём аккаунте супруга футболиста опубликовала несколько визуализаций комнат для их новой квартиры.

"То чувство, когда дизайнер присылает визуализацию разных комнат. Мечты сбываются", — подписала Соболева фотографии.

Далеко не все болельщики по достоинству оценили снимки. Некоторые из них считают, что форварду стоило бы усилить свою игру, а не новую квартиру покупать.

"А вы, наверное, на улице живёте? Отпишитесь от меня, проблем-то", — ответила Соболева, пообещав блокировать всех, кто будет выражаться в подобном ключе.