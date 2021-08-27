СМИ: "Манчестер Сити" вышел из переговоров по трансферу Роналду

Переход нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в "Манчестер Сити" не состоится. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо.

По его информации, чемпионы Англии решили выйти из переговоров по трансферу 36-летнего футболиста. Официального предложения "Ювентусу" клуб не делал.

При этом, как передаёт Романо, заинтересованность в приобретении Роналду выражает "Манчестер Юнайтед". Журналист утверждает, что руководство клуба активно контактирует с агентом форварда Жорже Мендешем.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринский клуб нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.