СМИ: "Манчестер Сити" вышел из переговоров по трансферу Роналду
На данный момент основным претендентом на форварда считается "Манчестер Юнайтед", за который Роналду ранее уже выступал.
Фото © ФК "Ювентус"
Переход нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в "Манчестер Сити" не состоится. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо.
По его информации, чемпионы Англии решили выйти из переговоров по трансферу 36-летнего футболиста. Официального предложения "Ювентусу" клуб не делал.
При этом, как передаёт Романо, заинтересованность в приобретении Роналду выражает "Манчестер Юнайтед". Журналист утверждает, что руководство клуба активно контактирует с агентом форварда Жорже Мендешем.
Ранее стало известно, что Роналду в пятницу приехал на базу "Ювентуса", но провёл там всего 40 минут, попрощавшись с партнёрами по команде. Тренироваться он не стал. Скорый уход футболиста из туринского клуба подтвердил главный тренер команды Массимилиано Аллегри.
Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринский клуб нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
В ходе карьеры Роналду уже играл в Англии. С 2003 по 2009 год он защищал цвета "Манчестер Юнайтед".
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