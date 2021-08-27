Сборная России выиграла девять медалей в третий день Паралимпиады в Токио

Сборная России расположилась на третьем месте общекомандного зачёта после трёх дней соревнований на Паралимпийских играх в Токио. В активе наших спортсменов 26 наград (девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых).

В пятницу, 27 августа, россияне выиграли на соревнованиях в японской столице девять медалей, в том числе три золотые. Победу одержали пловчиха Валерия Шабалина (на дистанции 200 метров вольным стилем), метатель ядра Альберт Хинчагов и мужская сборная по фехтованию на шпагах в составе Александра Кузюкова, Максима Шабурова и Артура Юсупова.

Примечательно, что Шабалина и Кузюков отпраздновали победу на Играх в Токио уже во второй раз. Ранее пловчиха выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем, а фехтовальщик — в индивидуальных соревнованиях.

Серебряные медали в пятницу выиграли знаменосец сборной России Андрей Вдовин, показавший второй результат в беге на 100 метров, и пловчиха Дарья Пикалова — на дистанции 100 метров на спине.

Также наши спортсмены завоевали четыре бронзовые награды. Отличились дзюдоистки Виктория Потапова и Алеся Степанова, пловец Вячеслав Емельянов и женская сборная по фехтованию на шпагах в составе Юлии Майи, Алёны Евдокимовой и Виктории Бойковой.