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Сборная России выиграла девять медалей в третий день Паралимпиады в Токио

В общекомандном зачёте Игр в японской столице наши спортсмены остаются на третьей позиции.

27 августа, 14:03
<p>Пловчиха Валерия Шабалина (в центре). Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Paralympics/status/1431216738536988675/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Paralympics</a></p>

Пловчиха Валерия Шабалина (в центре). Фото © Twitter / Paralympics

Сборная России расположилась на третьем месте общекомандного зачёта после трёх дней соревнований на Паралимпийских играх в Токио. В активе наших спортсменов 26 наград (девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых).

В пятницу, 27 августа, россияне выиграли на соревнованиях в японской столице девять медалей, в том числе три золотые. Победу одержали пловчиха Валерия Шабалина (на дистанции 200 метров вольным стилем), метатель ядра Альберт Хинчагов и мужская сборная по фехтованию на шпагах в составе Александра Кузюкова, Максима Шабурова и Артура Юсупова.

Примечательно, что Шабалина и Кузюков отпраздновали победу на Играх в Токио уже во второй раз. Ранее пловчиха выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем, а фехтовальщик — в индивидуальных соревнованиях.

Есть девятое золото: Россиянин Хинчагов победил в метании ядра на Паралимпиаде в Токио

Есть девятое золото: Россиянин Хинчагов победил в метании ядра на Паралимпиаде в Токио

Серебряные медали в пятницу выиграли знаменосец сборной России Андрей Вдовин, показавший второй результат в беге на 100 метров, и пловчиха Дарья Пикалова — на дистанции 100 метров на спине.

Также наши спортсмены завоевали четыре бронзовые награды. Отличились дзюдоистки Виктория Потапова и Алеся Степанова, пловец Вячеслав Емельянов и женская сборная по фехтованию на шпагах в составе Юлии Майи, Алёны Евдокимовой и Виктории Бойковой.

На первом месте в общем зачёте идёт сборная Китая, выигравшая 20 золотых медалей (всего 45). Второе место у команды Великобритании, в активе которой девять наград высшей пробы (всего 28). Британцы опережают россиян за счёт большего количества серебряных медалей (десять против семи).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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