"Всю ночь летала авиация": Социолог Шугалей рассказал о ситуации в Кабуле после терактов
Сообщения об угрозах населению являются фейками по большей части, но более точные данные отсутствуют.
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Ситуация в Кабуле после терактов стала более-менее спокойной, но всю ночь над афганской столицей летала авиация, связь была ужасная. Об этом рассказал президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в беседе с RT.
"Конечно, все в шоке от того, что вчера происходило... Мы насчитали шесть взрывов. Всю ночь летала авиация, ездили машины, связь была ужасная, она плавала: то была связь, то не было — и сотовая, и интернет. Сейчас пока всё спокойно, под контролем, выстрелов нет", — уточнил он.
По его мнению, взрывы в столице "были направлены против нынешней власти — "Талибана"*. Организация стремится создать "цивилизованную страну на своих мусульманских понятиях" и традициях, но её хотят скомпрометировать террористы. Сообщения о запрете музыки и телефонов, а также об угрозах женщинам являются по большей части фейками, уверен социолог. По его словам, в местном Минкульте у сотрудниц открыты лица и к этому нормально относятся.
Напомним, накануне у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, — и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Общее количество погибших превысило 100 человек. Вместе с тем этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказались 13 американских военнослужащих.
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* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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