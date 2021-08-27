Ситуация в Кабуле после терактов стала более-менее спокойной, но всю ночь над афганской столицей летала авиация, связь была ужасная. Об этом рассказал президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в беседе с RT.

"Конечно, все в шоке от того, что вчера происходило... Мы насчитали шесть взрывов. Всю ночь летала авиация, ездили машины, связь была ужасная, она плавала: то была связь, то не было — и сотовая, и интернет. Сейчас пока всё спокойно, под контролем, выстрелов нет", — уточнил он.

По его мнению, взрывы в столице "были направлены против нынешней власти — "Талибана"*. Организация стремится создать "цивилизованную страну на своих мусульманских понятиях" и традициях, но её хотят скомпрометировать террористы. Сообщения о запрете музыки и телефонов, а также об угрозах женщинам являются по большей части фейками, уверен социолог. По его словам, в местном Минкульте у сотрудниц открыты лица и к этому нормально относятся.

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