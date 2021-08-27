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Памфилова объяснила, почему предпочитает ездить без мигалки

Председатель ЦИК убеждена в том, что своё время надо планировать.

27 августа, 15:35
<p>Фото © <a href="http://www.cikrf.ru/smi/foto-i-videomaterialy/meropriyatiya/47771/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦИК РФ</a></p>

Фото © ЦИК РФ

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что предпочитает не пользоваться проблесковым маячком на дорогах. По её словам, ей и без мигалки удаётся приезжать вовремя.

"Имею право, но не пользуюсь. Надо своё время планировать. Приехала вовремя? Вот и слава богу", — сказала глава ЦИК в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что члены избирательной комиссии Вологодской области подготовили для председателя ЦИК Эллы Памфиловой подарок — веник "для дополнительного обеспечения чистоты выборов".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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