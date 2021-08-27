Памфилова объяснила, почему предпочитает ездить без мигалки
Председатель ЦИК убеждена в том, что своё время надо планировать.
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Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что предпочитает не пользоваться проблесковым маячком на дорогах. По её словам, ей и без мигалки удаётся приезжать вовремя.
"Имею право, но не пользуюсь. Надо своё время планировать. Приехала вовремя? Вот и слава богу", — сказала глава ЦИК в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что члены избирательной комиссии Вологодской области подготовили для председателя ЦИК Эллы Памфиловой подарок — веник "для дополнительного обеспечения чистоты выборов".
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