Памфилова объяснила, почему предпочитает ездить без мигалки

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что предпочитает не пользоваться проблесковым маячком на дорогах. По её словам, ей и без мигалки удаётся приезжать вовремя.

"Имею право, но не пользуюсь. Надо своё время планировать. Приехала вовремя? Вот и слава богу", — сказала глава ЦИК в эфире радио "Комсомольская правда".