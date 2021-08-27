В распоряжении Лайфа оказалось видео с места падения бомбардировщика Су-24, который потерпел крушение в лесу в Пермском крае. На кадрах видны обломки самолёта, а также след, который на земле оставило упавшее воздушное судно, и вывернутые с корнем деревья. Кое-где виден огонь.