Обломки и огонь: Лайф показывает видео с места крушения Су-24 в Пермском крае
На кадрах также виден след, который на земле оставило упавшее воздушное судно, и вывернутые с корнем деревья.
Место крушения Су-24 в Пермском крае. Видео LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места падения бомбардировщика Су-24, который потерпел крушение в лесу в Пермском крае. На кадрах видны обломки самолёта, а также след, который на земле оставило упавшее воздушное судно, и вывернутые с корнем деревья. Кое-где виден огонь.
Напомним, ранее Лайфу стало известно, что бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Верещагинском районе Пермского края. Оба пилота успели катапультироваться, их эвакуировали с места и увезли на осмотр в больницу. Эту информацию подтвердили в Минобороны. По данным ведомства, самолёт направлялся на плановый ремонт.
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