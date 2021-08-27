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Лайф узнал о состоянии лётчиков, катапультировавшихся с упавшего Су-24

Сейчас они находятся в ближайшем от места происшествия медицинском учреждении.

27 августа, 15:03

Фото © LIFE

Катапультировавшиеся пилоты бомбардировщика Су-24, который рухнул в лес в Пермском крае, выжили. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Экипаж уже эвакуировали с места крушения самолёта. Собеседник Лайфа добавил, что оба лётчика находятся в сознании. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, сейчас их осматривают медики.

Появилось видео с места падения бомбардировщика Су-24 под Пермью

Появилось видео с места падения бомбардировщика Су-24 под Пермью

"Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95-м километре западнее города Пермь самолёта Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает", — сообщили в ЦВО.

Напомним, ранее Лайфу стало известно, что бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Верещагинском районе Пермского края. Эту информацию подтвердили в Минобороны. По данным ведомства, самолёт направлялся на плановый ремонт. Лайф публиковал фото с места падения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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