Лайф узнал о состоянии лётчиков, катапультировавшихся с упавшего Су-24

Катапультировавшиеся пилоты бомбардировщика Су-24, который рухнул в лес в Пермском крае, выжили. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Экипаж уже эвакуировали с места крушения самолёта. Собеседник Лайфа добавил, что оба лётчика находятся в сознании. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, сейчас их осматривают медики.