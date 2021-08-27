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Летел на ремонт: В Минобороны подтвердили крушение Су-24 в Пермском крае

Пилоты катапультировались, для эвакуации с места ЧП направлен вертолёт поисково-спасательной службы.

27 августа, 14:22

В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили крушение самолёта Су-24 в Пермском крае. Лётчики успели катапультироваться.

В ЦВО рассказали, что самолёт упал при перелёте на предприятие для проведения планового ремонта. Для эвакуации с места ЧП направлен вертолёт поисково-спасательной службы.

Появилось видео с места падения бомбардировщика Су-24 под Пермью

Появилось видео с места падения бомбардировщика Су-24 под Пермью

Напомним, ранее Лайфу стало известно, что бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Верещагинском районе Пермского края. По сообщениям очевидцев, оба пилота успели катапультироваться.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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