Летел на ремонт: В Минобороны подтвердили крушение Су-24 в Пермском крае
Пилоты катапультировались, для эвакуации с места ЧП направлен вертолёт поисково-спасательной службы.
В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили крушение самолёта Су-24 в Пермском крае. Лётчики успели катапультироваться.
В ЦВО рассказали, что самолёт упал при перелёте на предприятие для проведения планового ремонта. Для эвакуации с места ЧП направлен вертолёт поисково-спасательной службы.
Напомним, ранее Лайфу стало известно, что бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Верещагинском районе Пермского края. По сообщениям очевидцев, оба пилота успели катапультироваться.
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