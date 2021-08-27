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"Бухой я был": В Москве избили актёра из сериала "Шерлок в России" Дмитрия Ломакина

Артист признался, что он мог сам спровоцировать драку, поэтому наказания для нападавших он не хочет.

27 августа, 14:20
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/389573/foto/933625/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Фото © kino-teatr.ru

В центре Москвы избили 23-летнего актёра из сериала "Шерлок в России" Дмитрия Ломакина. Об этом артист рассказал в беседе с Пятым каналом.

Стычка произошла около пяти утра. При этом точное место актёр не смог вспомнить. По его словам, он столкнулся с двумя молодыми людьми, а ещё трое человек — двое парней и девушка — сбежали с места драки после его угроз вызвать полицию. Ломакин заметил, что, возможно, сам спровоцировал драку. Степень тяжести травм пока не известна.

Возможно, доля моей вины тоже есть в этом происшествии. И, наверное, учитывая то, в каком состоянии я был – потому что бухой я был, чего скрывать, – я не хотел бы, чтобы люди понесли наказание. Потому что у них не было другого выхода, как надавать мне по щам. Они не заслуживают наказания

Дмитрий Ломакин

Ранее Лайфу стало известно, что в Москве произошла драка муниципальных депутатов. Народные избранники — депутат от партии "Яблоко" Фридрих Барац, самовыдвиженец Татьяна Царенко и депутат от ЛДПР Антон Медведев — не поделили место в очереди.

Лайф публикует видео драки актёра Рыжикова с доставщиком пиццы

Лайф публикует видео драки актёра Рыжикова с доставщиком пиццы

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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