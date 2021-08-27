Возможно, доля моей вины тоже есть в этом происшествии. И, наверное, учитывая то, в каком состоянии я был – потому что бухой я был, чего скрывать, – я не хотел бы, чтобы люди понесли наказание. Потому что у них не было другого выхода, как надавать мне по щам. Они не заслуживают наказания