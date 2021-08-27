"По-другому никак": Боярский ответил на слова Земфиры о смерти профессии музыканта

По словам гостя шоу "Дайте сказать", обществу необходимо зарабатывать коллективный иммунитет и поскорее возвращаться к нормальной жизни. Только так можно помочь музыкальной индустрии.

Боярский ответил на слова Земфиры о смерти профессии артиста Видео © LIFE

Депутат Госдумы Сергей Боярский не согласился со словами певицы Земфиры Рамазановой о том, что пандемия полностью уничтожила профессию музыканта. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По словам гостя студии Лайфа, некоторые онлайн-фестивали всё-таки оправдали себя, поэтому это в любом случае лучше, чем совсем ничего.

"Конечно, это сублимация, но по-другому никак, понимаете? Другого решения нет. Да, можно пробовать собрать половину зала, но, к сожалению, мы же сами прекрасно понимаем, что в драматическом театре рассадить в шахматном порядке и проконтролировать наличие маски можно, а на стадионе, как это было в Петербурге прошлой зимой, когда выступал Баста, это сделать невозможно", — пояснил он.

Рецепта, по словам Боярского, нет, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы зарабатывать коллективный иммунитет, и возвращаться к нормальной жизни.

О ситуации с коронавирусом, росте цен на фоне пандемии и президентских выплатах для россиян в новом выпуске шоу "Дайте сказать" мы поговорили с депутатом Государственной думы Сергеем Боярским.